В Гомельской области назначили «секретную операцию» в семи километрах от границы с Украиной 7 9.07.2022, 14:23

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Местному населению запретили там появляться в течение всего июля.

Газета Наровлянского района «Прыпяцкая праўда» вчера сообщила, что вводится запрет на посещение района войскового стрельбища «Добрынь». Запрет введен с 1 по 31 июля. Что там будет происходить, «районка» не сообщила. В то же время Министерство обороны не указало эту площадку в списке полигонов, где будут проходить учения в июле 2022 года, пишет «Флагшток».

Из характера опубликованного предупреждения становится ясно, что в районе стрельбища будет опасно.

«Во избежание несчастных случаев и жертв категорически запрещается сбор металлолома и особенно стреляных гильз, проход и проезд граждан, выпас скота, заготовка дров, сбор валежника, кустарника, грибов, ягод, кошение сена. Не заходите на территорию стрельбища и не пускайте туда детей. Выполняйте все требования постовых. Помните, находясь на войсковом стрельбище или вблизи него, вы подвергаетесь смертельной опасности».

Вероятно, идет речь о полигоне в 7 километрах от границы с Украиной, который расположен около трассы Р-31 в 3,5 километрах севернее поселка Роза Люксембург. Это площадка 100 х 800 метров, где едва ли можно производить стрельбы из тяжелой техники.

До 2020 года это стрельбище не существовало, в 2021 году эта площадка использовалась для боевого слаживания и боевых стрельб пограничников из АК-47.

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