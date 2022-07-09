закрыть
9 июля 2022, суббота, 16:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Гомельской области назначили «секретную операцию» в семи километрах от границы с Украиной

7
  • 9.07.2022, 14:23
  • 5,756
В Гомельской области назначили «секретную операцию» в семи километрах от границы с Украиной

Местному населению запретили там появляться в течение всего июля.

Газета Наровлянского района «Прыпяцкая праўда» вчера сообщила, что вводится запрет на посещение района войскового стрельбища «Добрынь». Запрет введен с 1 по 31 июля. Что там будет происходить, «районка» не сообщила. В то же время Министерство обороны не указало эту площадку в списке полигонов, где будут проходить учения в июле 2022 года, пишет «Флагшток».

Из характера опубликованного предупреждения становится ясно, что в районе стрельбища будет опасно.

«Во избежание несчастных случаев и жертв категорически запрещается сбор металлолома и особенно стреляных гильз, проход и проезд граждан, выпас скота, заготовка дров, сбор валежника, кустарника, грибов, ягод, кошение сена. Не заходите на территорию стрельбища и не пускайте туда детей. Выполняйте все требования постовых. Помните, находясь на войсковом стрельбище или вблизи него, вы подвергаетесь смертельной опасности».

Вероятно, идет речь о полигоне в 7 километрах от границы с Украиной, который расположен около трассы Р-31 в 3,5 километрах севернее поселка Роза Люксембург. Это площадка 100 х 800 метров, где едва ли можно производить стрельбы из тяжелой техники.

До 2020 года это стрельбище не существовало, в 2021 году эта площадка использовалась для боевого слаживания и боевых стрельб пограничников из АК-47.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»