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Главный претендент на кресло Бориса Джонсона решил не бороться за должность

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  • 9.07.2022, 17:30
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Главный претендент на кресло Бориса Джонсона решил не бороться за должность

Бен Уоллес заявил, что сосредоточиться на своей текущей работе.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не будет участвовать в борьбе за должность главы Консервативной партии и правительства страны. Как пишет «Униан», об этом он объявил в Twitter.

"После тщательного рассмотрения и обсуждения с коллегами и семьей я принял решение не участвовать в борьбе за лидерство в Консервативной партии. Я очень благодарен всем моим коллегам в парламенте и другим, кто пообещал поддержать", - написал он.

Уоллес отметил, что сделать выбор было непросто.

"Но я сосредоточен на своей текущей работе и обеспечении безопасности этой замечательной страны. Я желаю успеха всем кандидатам и надеюсь, что мы быстро вернемся к тому, чтобы сосредоточиться на проблемах, для решения которых мы все избраны", - добавил он.

Уоллеса считали главным претендент на роль следующего премьер-министра. Согласно последнему опросу британской компании YouGov, он опережал даже министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Кроме того, среди претендентов на кресло Джонсона: министр по торговой политике Пенелопа Мордонт, Риши Сунак (до 5 июля - глава казначейства), председатель специального комитета по здравоохранению и социальной помощи Джереми Хант.

В Консервативной партии планируют избрать нового премьер-министра Великобритании вместо Бориса Джонсона в начале сентября, когда Палата общин вернется с летних каникул.

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