Как выглядят гостиницы в регионах Беларуси 11 9.07.2022, 17:51

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Цены на проживание в них удивляют.

«Наша ніва» изучила цены на проживание и условия номеров в гостиницах в беднейших регионах страны.

Гостиница «Шарковщина»

По итогам прошлого года, на последнем месте по уровню средней зарплаты оказалась Шарковщина. В поселке городского типа с населением около 6 тысяч человек есть одна гостиница с одноименным названием.

Находится она по адресу улица Комсомольская, 17. В ней 18 номеров на 38 человек.

Среди 18 номеров три обозначены как «люкс». Главное отличие от обычных комнат в том, что в них есть душ. Постояльцам остальных 15 номеров приходится пользоваться общим душем на этаже.

Сутки проживания в двухместном «люксе» обойдутся в 38 рублей 58 копеек. Номера среднего уровня (по шарковщинским меркам) стоят еще дешевле — 24,60 рубля.

Но с люксовыми номерами в Шарковщине не все так просто, так как без разрешения от местного райисполкома для заселения доступен только один из трех номеров. На другие два есть бронь от исполкома, поэтому заселять туда постояльцев или нет — будут решать чиновники, а не сотрудники гостиницы. По словам последних, райисполком довольно редко позволяет пускать гостей в свои «люксы».

Гостиница «Мстиславль»

В Мстиславле с населением около 10 тысяч человек также есть только одна гостиница с 41 комнатой на 74 места. Адрес — улица Пролетарская, 53.

Несмотря на то, что сам район по зарплатам почти не отличается от Шарковщины, гостиница здесь совсем другого уровня.

Душевые комнаты есть почти во всех номерах. Интерьеры тоже радуют, в 2021 году гостиница пережила капитальный ремонт.

Стоимость койко-места в номерах высшей категории составляет 53 рубля 36 копеек. За эти деньги вы получите двухместный двухкомнатный номер с холодильником, телевизором, душем и другими вещами необходимыми для проживания.

Сутки в одноместном номере 1-го разряда стоят 40 рублей 13 копеек. Ознакомиться с ценами на проживание можно по ссылке.

Славгород, гостиница «Сож»

Славгородская гостиница носит название не райцентра, а реки, на которой стоит городок с населением около 8 тысяч человек. Одновременно в гостинице по адресу улица Октябрьская-3а может проживать до 40 постояльцев. В гостинице есть один номер «люкс» и один «полулюкс». Ночь проживания в «люксе» обойдется в 29,25 рубля. За эти деньги вы получите номер с холодильником, горячей водой и телевизором. За место в «полулюксе» без телевизора придется выложить 16,44 рубля.

Отзывов у «Сож» в Google хватает — 101 комментарий, согласно которым гостиница получила 3 звезды из 5 возможных. Отыскать актуальный контакт можно на сайте исполкома.

Круглое, гостиница «Друть»

Самое дешевое место в гостинице «Друть» обойдется в 15,60 рубля, а самое дорогое — в 29,30 рубля. Располагается гостиница по адресу улица Советская, 36.

Исходя из информации на сайте райисполкома, в гостинице есть небольшой бар и бильярдный стол.

Если дозвониться в единственную круглянскую гостиницу не получится, то вы можете попробовать заночевать в экотуристическом комплексе «Николаевские пруды». На территории комплекса находится гостиница «Лада». Сутки проживания — от 44 рублей за человека в одноместном номере (55 за двух человек) до 85,80 рубля за ночь в двухместном «люксе».

Найти контактные номера и подробнее ознакомиться с предложением от «Николаевских прудов» можно на сайте организации.

Гостиница «Чаусы»

В Чаусах есть гостиница с одноименным названием. Она рассчитана на 74 человека, которые могут разместится в 27 номерах разного уровня комфортабельности.

Дешевле всего обойдется койко-место с подселением — всего 21 рубль. Душ и туалет общие на блок из 2—3 номеров.

Сутки в номере повышенной комфортности стоят 48 рублей. Несколько лет назад районная гостиница пережила реконстукцию, поэтому номера выглядят вполне достойно.

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