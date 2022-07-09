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Ученые раскрыли еще одну из тайн майя

  • 9.07.2022, 18:06
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Ученые раскрыли еще одну из тайн майя

Речь идет о дворце майя в Паленке.

Работники Национального института антропологии и истории, что находится в Мексике, провели дополнительное исследование во дворце майя, который располагается в древнем городе Паленке.

За счет этого специалисты смогли установить то, какой именно изначально был цвет крыши в данном здании. Обратить внимание стоит на то, что дворец считается наиболее загадочным зданием среди тех, что присутствуют в археологической зоне Паленке, что в штате Чьяпас. Об этом сообщает INAH (перевод - planetanovosti.com).

Дворец состоит из четырех очень богатых зданий. Их возводили специально для того, чтобы в них находилась элита общества. Постройкам дали условные обозначения В, С, D и Е. Некоторое время назад археологи вместе с реставраторами достаточно неплохо укрепили те сооружения, которые могли развалиться. Одновременно с этим было сделано очень интересное открытие. Археологи установили то, что в самом начале крыша дворца имела красный цвет.

Это открытие играет очень важную роль, ведь это значит, что крыши в далеком прошлом могли иметь некоторые другие цели. Учитывая основные традиции майя относительно того для чего использовался красный цвет, эксперты отметили то, что крыши могли применять в качестве пунктов для наблюдения.

Отличным примером данной версии считается дом D. Он примыкает непосредственно к Большой площади Паленке. Это говорит о том, что постройка выступает в качестве входа во дворец. В здании же мог находиться пункт контроля, а на его крыши установлен пост для наблюдения. Скорее всего, в доиспанские времена подобная система контроля пользовалась огромной популярностью.

Дом D является наиболее крупным со всех помещений, которые имеют отношение ко дворцу. Длина постройки достигает 33 метра, ширина – 10 метров, высота – 10,5 метра. На сегодняшний день работа в Паленке все еще продолжается. Специалисты собираются как можно быстрее исследовать гробницу Пакаля Великого.

Город Паленке принято называть столицей Баакульского царства. Специалисты говорят о том, что данное государство было одним из наиболее мощных в цивилизации майя. Главные постройки датируются примерно 7-8 столетиями. Обратить внимание стоит на то, что Паленке был брошен жителями в 9 столетии. Основной причиной этого могло стать то, что местные жители начали воевать с теми племенами, которые проживали на берегу Мексиканского залива.

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