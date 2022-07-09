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В Киеве арестовали имущество белорусских и российских компаний на общую сумму $271 миллион

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  • 9.07.2022, 20:34
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В Киеве арестовали имущество белорусских и российских компаний на общую сумму $271 миллион

Под арестом сейчас находятся 808 железнодорожных вагонов.

За время военных действий в Украине у работавших в Киеве российских и белорусских компаний арестовано 9,4 тысяч тонн газового конденсата, 94 млн м3 природного газа и 1,1 тысяч тонн нефти, сообщил руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер.

По данным прокурора, под арестом сейчас находятся 808 железнодорожных вагонов, 79 речных судов, четыре асфальтобетонных завода, 53 транспортных средства, 87 единиц строительной и сельскохозяйственной техники, корпоративные права восьми компаний, 250 банковских счетов 23 компаний, восемь земель участков, 36 объектов недвижимости.

Стоимость этого имущества оценивается в 7,9 млрд гривен или 272 млн долларов.

Суды приняли решения о передаче имущества в собственность государства на сумму свыше 3,5 млрд гривен, по остальному имуществу ходатайства рассматриваются.

Прокуроры рекомендовали украинской железной дороге использовать арестованные вагоны, пока будет найден управляющий. Арестованная техника и автомобили будут предоставлены украинской армии.

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