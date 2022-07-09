В России прогремел взрыв на железной дороге

В России прогремел взрыв на железной дороге5
- 9.07.2022, 21:08
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Опубликованы фото и видео с места «диверсии».
В субботу, 9 июля, в Брянской области РФ сдетонировало неизвестное взрывное устройство перед грузовым поездом на железнодорожных путях. Никто не пострадал.
Как пишет apostrophe.ua, об этом сообщает ряд местных Telegram-каналов, в частности "Типичный Брянск", ссылаясь на информацию от губернатора области Александра Богомаза.
Инцидент произошел в Унечском районе, на перегоне Робчик-Песчанка на железнодорожных путях. В результате взрыва были выбиты стекла кабины машиниста. При этом пути и люди не пострадали. На данный момент там находятся специализированные оперативные службы, которые выясняют все обстоятельства происшествия.