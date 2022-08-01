Пропаганда РФ выдала солому за ракеты РСЗО HIMARS 1.08.2022, 4:00

На лжи поймали российского генерал-лейтенанта.

Руководство российского Министерства обороны считает граждан РФ идиотами, выдавая сожженную солому за ракеты к реактивным системам залпового огня HIMARS. Об этом пишет украинский журналист Роман Цымбалюк.

Так, 28 июля официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков на своем брифинге сообщил, что 24 июля ВКС РФ нанесли удар по населенному пункту Любимовка в Днепропетровской области. По его словам, в результате обстрела было якобы уничтожено более ста ракет к РСЗО HIMARS, “ликвидировано до ста двадцати человек военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наемники и технические специалисты”.

“Однако, в действительности удар был нанесен по ангарам агропредприятия, в котором на момент нанесения удара хранилось более 800 тонн соломы (из которой, по мнению Конашенкова, можно было бы изготовить около 100 ракет для HIMARS). Кроме того, пострадал один ребенок (очевидно, являющийся иностранным наемником)”, – отмечает Цымбалюк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».