Беларусь развернула на границе с Украиной комплексы РЭБ

Беларусь развернула на границе с Украиной комплексы РЭБ2
- 1.08.2022, 9:20
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Генштаб ВСУ рассказал об активности войск Лукашенко у украинской границы.
Украинские военные продолжают отслеживать военные перемещения на территории Беларуси.
В приграничных с Украиной районах белорусские военные развернули дополнительные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает в своей сводке Генштаб Вооруженных Сил Украины.
На прошлой неделе, 28 июля, с аэродрома Зябровка под Гомелем по Украине был нанесен ракетный удар. Как подтвердила британская разведка, российские войска запустили с белорусской территории не менее 20 ракет.