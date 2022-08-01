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Беларусь развернула на границе с Украиной комплексы РЭБ

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  • 1.08.2022, 9:20
  • 2,662
Беларусь развернула на границе с Украиной комплексы РЭБ

Генштаб ВСУ рассказал об активности войск Лукашенко у украинской границы.

Украинские военные продолжают отслеживать военные перемещения на территории Беларуси.

В приграничных с Украиной районах белорусские военные развернули дополнительные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает в своей сводке Генштаб Вооруженных Сил Украины.

На прошлой неделе, 28 июля, с аэродрома Зябровка под Гомелем по Украине был нанесен ракетный удар. Как подтвердила британская разведка, российские войска запустили с белорусской территории не менее 20 ракет.

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