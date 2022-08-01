Полк имени Кастуся Калиновского запустил официальный сайт подразделения 1.08.2022, 13:54

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Там можно найти ответы на вопросы, которые задают подписчики в социальных сетях полка.

У белорусского полка имени Кастуся Калиновского, который воюет в Украине против российского агрессора, появился официальный сайт. Об этом сообщается в очередном пресс-релизе полка.

«Мы рады сообщить вам, что у полка Кастуся Калиновского появился официальный сайт. На нем предоставляется общая информация о полке, актуальные новости о жизни подразделения. Есть специальная рубрика для тех, кто хочет поддержать воинов», – сообщила пресс-служба полка имени Кастуся Калиновского.

На официальном сайте можно также найти ответы на вопросы, которые задают подписчики в социальных сетях подразделения. На сайте также есть галерея.

Пресс-служба сообщила также, что калиновцы выражают соболезнования полку «Азов» в связи с трагедией в Еленовке, где в колонии погибли более 50 военнопленных – защитников «Азовстали».

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