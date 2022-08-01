Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты 1.08.2022, 15:19

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Документ вступает в силу с 1 августа.

В Беларуси изменяются ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 29 июля № 495, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Документ вступает в силу с 1 августа. Ставки экспортных пошлин изменяются, в частности, на:

сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты — 53 доллара за 1 т (ранее — 55,2 доллара);

прямогонный бензин — 29,1 доллара за 1 т (ранее — 30,3 доллара);

товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные — 15,9 доллара за 1 т (ранее — 16,5 доллара).

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись с 1 июля 2022 года.

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