Байден: Путин добивался «финляндизации» Европы, а получил «натоизацию» Финляндии
- 10.08.2022, 5:00
Президент РФ пытался сломать систему, но добился противоположных результатов.
Страны, входящие в НАТО, проявили решимость перед президентом России Владимиром Путиным. Он пытался сломать систему, но добился противоположных результатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена во время церемонии подписания протоколом о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.
«Путин считал, что может сломать нас, но мы проявили решимость. И вместо этого он достигает прямо противоположных результатов. Он добивался «финляндизации» Европы, а вместо этого получил совершенно обратное - «натоизацию» Финляндии. Эти две страны полны решимости защитить себя и придерживаются принципа — нападение на одного является нападением на всех», — сказал он.