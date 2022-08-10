Байден: Путин добивался «финляндизации» Европы, а получил «натоизацию» Финляндии 10.08.2022, 5:00

Джо Байден

фото: Reuters

Президент РФ пытался сломать систему, но добился противоположных результатов.

Страны, входящие в НАТО, проявили решимость перед президентом России Владимиром Путиным. Он пытался сломать систему, но добился противоположных результатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена во время церемонии подписания протоколом о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

«Путин считал, что может сломать нас, но мы проявили решимость. И вместо этого он достигает прямо противоположных результатов. Он добивался «финляндизации» Европы, а вместо этого получил совершенно обратное - «натоизацию» Финляндии. Эти две страны полны решимости защитить себя и придерживаются принципа — нападение на одного является нападением на всех», — сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».