В Гомель доставили новую партию ракет для российских ЗРК С-300/400 13 10.08.2022, 7:38

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Часть снарядов перебросили в сторону Мозыря.

В Беларусь привезли очередную партию ракет для ЗРК С-300/400. Боеприпасы для комплексов могли доставить на аэродром в Зябровке, с которого оккупанты уже обстреливали территорию Украины.

Во вторник, 9 августа, около 17:00 в аэропорту «Гомель» совершил посадку самолет Ил-76 ВКС РФ, который мог привезти ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. Об этом сообщает (obozrevatel.com https://war.obozrevatel.com/v-gomel-dostavili-ocherednuyu-partiyu-raket-dlya-zrk-s-300400-belorusskij-gayun.htm) со ссылкой на белорусские Telegram-каналы.

Отмечается, что борт покинул аэродром через полтора часа – улетел в районе 18:30.

«Мы предполагаем, что этот борт привез в Беларусь очередную партию ракет, поскольку около 19.00 из Гомеля в направлении трассы М8 был замечен проезд подъемного крана и двух тралов, перевозивших по 4 ракеты для ЗРК С-300/400. Не исключено, что ракеты перевозятся на аэродром Зябровка, где сосредоточены силы ВС РФ», – говорится в сообщении.

Также зафиксировали перевозку ракет из Гомельского направления в сторону Мозыря по трассе М10 на трале с опознавательным знаком «V».

Отмечается, что ракеты подвозятся уже не один день.

«Согласно актуальной информации, можно предположить, что наблюдается подготовка к ракетным обстрелам не только из Гомельского района, но и локаций в Мозырском районе», – говорится в сообщении.

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