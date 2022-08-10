В России выявили максимум заболевших COVID с конца марта 1 10.08.2022, 12:28

В Роспотребнадзоре отказались возвращать коронавирусные ограничения.

В России за последние сутки выявили 23 771 нового заболевшего коронавирусом, госпитализированы 2666 человек, сообщил федеральный оперштаб. Число новых пациентов достигло максимума с 26 марта, когда инфекцию обнаружили у 24 072 человек.

Число госпитализаций выросло на 3,6% по сравнению с 9 августа, тогда в больницы доставили 2574 человек. Умерли 56 пациентов (днем ранее — 60 человек).

Больше всего заболевших за сутки обнаружили в следующих регионах страны:

Москва — 8608;

Санкт-Петербург — 2894;

Московская область — 1524;

Краснодарский край — 775.

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Число случаев заражения начало расти в России в июле спустя три месяца снижения. За месяц заболеваемость выросла почти в четыре раза, а к 7 августа, когда число зараженных впервые с конца марта превысило 20 тыс., — почти в семь раз. В России при этом нет причин для возвращения коронавирусных ограничений, несмотря на эту динамику, считают в Роспотребнадзоре. Ведомство однако посоветовало пожилым людям и имеющим хронические заболевания носить маски в общественных местах.

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