Военный эксперт назвал еще одну цель удара по Новофедоровке в Крыму 2 10.08.2022, 12:36

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Алексей Мельник

Фото: dsnews.ua.

Акция может оказать стратегический эффект на ход войны.

Удар по военным целям в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму 9 августа можно ставить в один уровень с потоплением российского крейсера «Москва».

Такое мнение выразил содиректор программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова Алексей Мельник в колонке на НВ.

«Я думаю, это очень символический шаг. Очевидно, что решение об этом было принято не только военным, но и военно-политическим руководством Украины, – отметил он. – Это важные моменты войны, которые могут рассматриваться как тактического уровня военная акция, которая может иметь стратегический эффект на ход войны».

Военный эксперт не исключает, что били по целям в Новофедоровке или оружием украинского производства, или переданным западными партнерами.

Кроме того, Мельник высказался, что вполне возможно, что целями в Новофедоровке могли быть не только склады с боеприпасами или стоянки авиационной техники, но также и средства радиолокационного контроля.

Напомним, 9 августа, во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов на российской военной авиабазе «Саки» в Новофедоровке. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

В Минобороны Украины прокомментировали взрывы, отметив, что не могут установить причину возгорания, однако в очередной раз напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

В Минобороны России заявили, что взрывы произошли из-за того, что «сдетонировали боеприпасы».

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