Военный эксперт назвал еще одну цель удара по Новофедоровке в Крыму

Военный эксперт назвал еще одну цель удара по Новофедоровке в Крыму2
- 10.08.2022, 12:36
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Акция может оказать стратегический эффект на ход войны.
Удар по военным целям в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму 9 августа можно ставить в один уровень с потоплением российского крейсера «Москва».
Такое мнение выразил содиректор программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова Алексей Мельник в колонке на НВ.
«Я думаю, это очень символический шаг. Очевидно, что решение об этом было принято не только военным, но и военно-политическим руководством Украины, – отметил он. – Это важные моменты войны, которые могут рассматриваться как тактического уровня военная акция, которая может иметь стратегический эффект на ход войны».
Военный эксперт не исключает, что били по целям в Новофедоровке или оружием украинского производства, или переданным западными партнерами.
Кроме того, Мельник высказался, что вполне возможно, что целями в Новофедоровке могли быть не только склады с боеприпасами или стоянки авиационной техники, но также и средства радиолокационного контроля.
Напомним, 9 августа, во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов на российской военной авиабазе «Саки» в Новофедоровке. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.
В Минобороны Украины прокомментировали взрывы, отметив, что не могут установить причину возгорания, однако в очередной раз напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.
В Минобороны России заявили, что взрывы произошли из-за того, что «сдетонировали боеприпасы».