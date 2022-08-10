Руководство Гродненского автопарка поддержало водителя-хама 7 10.08.2022, 12:39

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Водитель автобуса №13 пытался избить пенсионера.

Вчера сайт Charter97.org рассказывал о том, как в Гродно водитель автобуса №13 нахамил пожилому мужчине и пытался его избить.

Часть конфликта попало на видео.

Своему руководству водитель объяснил поведение тем, что его специально вывели на конфликт. И первые угрозы прозвучали как раз в его адрес, сообщает «Беларусь за МКАДом».

Руководство Гродненского автобусного парка поддержало водителя-хама. Там говорят, что единственное, в чем был не прав их сотрудник это в том, что не сдержался, покинул рабочее место и вышел разбираться, вместо того, чтобы вызвать милицию. С ним уже проведена работа. Водитель будет привлечен к ответственности, в качестве наказания ему сделали выговор и лишили премии.

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