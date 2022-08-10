Лукашисты осудили «рельсовых партизан» из Бобруйска
- 10.08.2022, 13:32
До 16 лет тюрьмы.
Лукашисты приговорили «рельсовых партизан» из Бобруйска, которые останавливали поезда с российской военной техникой, к огромным срокам.
Об этом сообщает «Радыё Cвабода».
Константин Ермолович получил 16 лет колонии усиленного режима и штраф 9600 рублей;
Виталий Минкевич — 15 лет колонии усиленного режима;
Игорь Козлов —14 лет колонии усиленного режима.
Надежда Полькина — 2 года колонии общего режима;
Наталья Кед — 2 года «домашней химии».