Лукашисты осудили «рельсовых партизан» из Бобруйска 10.08.2022, 13:32

До 16 лет тюрьмы.

Лукашисты приговорили «рельсовых партизан» из Бобруйска, которые останавливали поезда с российской военной техникой, к огромным срокам.

Об этом сообщает «Радыё Cвабода».

Константин Ермолович получил 16 лет колонии усиленного режима и штраф 9600 рублей;

Виталий Минкевич — 15 лет колонии усиленного режима;

Игорь Козлов —14 лет колонии усиленного режима.

Надежда Полькина — 2 года колонии общего режима;

Наталья Кед — 2 года «домашней химии».

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