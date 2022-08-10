Названы регионы России, которые могут первыми отделиться от нее

Названы регионы России, которые могут первыми отделиться от нее21
- 10.08.2022, 14:01
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В них наблюдаются серьезные сепаратистские настроения.
Некоторые российские регионы в будущем могут отделиться от РФ, а само государство после этого прекратит свое существование.
Такой прогноз озвучил 24 каналу международный аналитик, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.
По его мнению, первыми могут отделиться территории Северного Кавказа: Чечня и Дагестан.
«Имеются серьезные сепаратистские настроения в Татарстане. Проблема в том, что он окружен другими территориями России, и его независимость возможна только при полном распаде государства», - добавил он.
В полный распад России аналитик не верит.
«Россия как единая территория останется после краха путинизма. А вот Россия как государство прекратит свое существование. Это может быть российская республика, но уже не Российская Федерация, которую мы сегодня знаем», - убежден он.