Названы регионы России, которые могут первыми отделиться от нее 21 10.08.2022, 14:01

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В них наблюдаются серьезные сепаратистские настроения.

Некоторые российские регионы в будущем могут отделиться от РФ, а само государство после этого прекратит свое существование.

Такой прогноз озвучил 24 каналу международный аналитик, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

По его мнению, первыми могут отделиться территории Северного Кавказа: Чечня и Дагестан.

«Имеются серьезные сепаратистские настроения в Татарстане. Проблема в том, что он окружен другими территориями России, и его независимость возможна только при полном распаде государства», - добавил он.

В полный распад России аналитик не верит.

«Россия как единая территория останется после краха путинизма. А вот Россия как государство прекратит свое существование. Это может быть российская республика, но уже не Российская Федерация, которую мы сегодня знаем», - убежден он.

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