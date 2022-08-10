Из России вернули 35 тонн зараженных белорусских помидоров

Из России вернули 35 тонн зараженных белорусских помидоров8
- 10.08.2022, 14:36
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В томатах нашли вирус мозаики пепино.
На складе в Смоленской области по результатам контроля подкарантинной продукции в белорусских томатах нашли вирус мозаики пепино. Из-за этого больше 35 тонн помидоров вернули обратно в Беларусь, сообщает управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.
«Продукция общим весом 35,5 тонны направлялась в адрес получателей из Москвы. В соответствии с требованиями фитосанитарного законодательства для того, чтобы не допустить проникновение и распространение на территории Российской Федерации указанного опасного карантинного объекта, томаты возвращены отправителю», – сообщили в ведомстве.
Местом происхождения томатов была указана Минская область.
Только на прошлой неделе в Россельхознадзоре обнаружили противовоспалительные препараты и антибиотики в детском питании с двух белорусских предприятий.