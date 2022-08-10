Школьную форму в Беларуси будут маркировать специальными ярлыками

Школьную форму в Беларуси будут маркировать специальными ярлыками8
- 10.08.2022, 14:45
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Нововведение — совместное решение Министерства образования и концерна «Беллегпром».
Школьную одежду делового стиля в Беларуси будут маркировать специальными ярлыками.
Это нововведение — совместное решение Министерства образования и концерна «Беллегпром». На школьной одежде делового стиля будут размещать специальный навесной ярлык, который будет свидетельствовать, что такие предметы гардероба подходят в качестве школьной формы, сообщают «Минск-Новости».
Кроме того, у родителей появится возможность оставлять заявку в магазинах, если им не удалось найти нужный размер или модель одежды для школы.