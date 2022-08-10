Зенон Позняк о конференции офиса Тихановской: То, что было увидено и услышано, — это ужасно 9 10.08.2022, 18:36

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Зенон Позняк

Конференция прошла 7-8 августа в Вильнюсе.

Лидер старейшей в Беларуси оппозиционной партии КХП-БНФ Зенон Позняк прокомментировал конференцию офиса Тихановской, которая прошла в Вильнюсе 8-9 августа.

«Выборочно просмотрел выступления и речи на конференции «Офиса» 8-го августа в Вильнюсе. То, что было увидено и услышано, — это ужасно. Вот какой суррогат всплывает на поверхность, когда в стране уничтожили национальный политический класс. Группники даже в этих условиях оккупации и войны вновь повторили все свои коллаборационистско-российские догмы.

В начале был показан фантастический рекламный ролик, где было объявлено о невероятных заслугах «офиса» и (между прочим) о том, что группировка вокруг Тихановской создала Полк Калиновского и полк «Пагоня». (Интересно, как это воспримут сами военные)», — пишет Зенон Позняк.

«Было сказано, что борьба в Беларуси с режимом началась с 2020 года, что нужно провести выборы президента по старому лукашистскому законодательству, а потом — принять новую Конституцию. При этом агент «Раймон» (он же Лебедько), который гробил независимость еще вместе с Лукашенко, назвал себя «депутатом независимости» и т.д. — Все по старым проектам и московским клише с 2020 года», — отмечает политик.

Единственным разумным выступлением он назвал выступление бывшего прокурора Олега Талерчика (одного из руководителей «Байпола»), так как он пояснил, почему нужно вернуть законную Конституцию 1994 года и провести не президентские, а парламентские выборы.

«Все делали вид, что Тихановская есть некая «легитимная личность». Этот суматошный самообман собранных личностей действительно впечатляет. Коллективная прострация сознания. Все, что строится на иллюзиях, на обмане людей, на фальши и мнимой «легитимности» Тихановской, которой в общественном смысле нет, а в электоральном – не было (и что является неоспоримым фактом) – все это мертвечина, которая не будет жить и причинит вред», — пишет Позняк.

«В политическом смысле было бы лучше чтобы эту группировку вообще ликвидировать (и не играться с ней), ведь, если представить худшее, что Кремлю удастся сыграть до конца эту свою партию с Тихановской-Бабарико, то Беларусь снова окажется в лапах уже новой послепутинской России», — подытожил политик.

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