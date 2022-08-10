Андрей Санников: Многие просят ответить, что это было 27 10.08.2022, 19:06

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Ну, держите(сь)!

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников прокомментировал в Facebook конференцию, организованную офисом Светланы Тихановской:

– Все же, чувствую, не отвертеться от оценки Вильнюса. Многие просят ответить, что это было.

Ну, держите(сь)!

Не был, не участвовал, не смотрел, не слушал, не читал, но результатом сильно впечатлен и даже посмотрел постфактум, так ли это на самом деле.

Оказалось — так.

И такого еще многострадальная Беларусь не видела.

«Лидерами оппозиции» самопровозгласились даже не винтики режима, а самые настоящие его несущие опоры. Каждый из них не менее десяти лет (sic!), а кто и поболе, верой и правдой создавал диктатуру в Беларуси.

Особенно впечатлила фигура начальника отдела ГУБОПИКА- ГУБАЗІКА, до сих верного своей профессии, и по сей день собирающего информацию об активистах через какие-то виртуальные «Перамоги». Информация эта затем чудесным образом оказывается в распоряжении спецслужб, а активисты – в тюрьмах.

Вся самопровозгласившаяся компашка всегда вместе с диктатором была по ту сторону, которая осуществляла репрессии. Никто из них даже «суток» по-настоящему не нюхал.

!! В общем в Вильнюсе произошло полное слияние этой группировки с режимом, со всеми вытекающими из этого последствиями!!

Кому-то удобнее быть идиотом всю жизнь, кто-то может вляпаться ненадолго в группу идиотов. Но невозможно, чтобы большинство долго страдало идиотизмом и велось на дешевые разводки.

Это точно не для свободных белорусов! – написал Андрей Санников.

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