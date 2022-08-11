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Российские самолеты вошли в зону ПВО Аляски

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  • 11.08.2022, 7:52
  • 10,012
Российские самолеты вошли в зону ПВО Аляски

Командование аэрокосмической обороны США отследило их полет.

Российские самолеты наблюдения дважды входили в зону действия ПВО Аляски за последние два дня.

Об этом сообщает Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

«В двух отдельных случаях в течение последних 2 дней NORAD на Аляске обнаружил, отследил и идентифицировал российские самолеты наблюдения, которые входили и действовали в зоне ПВО Аляски», - сказано в нем.

При этом сообщается, что российские самолеты не входили в суверенное воздушное пространство Америки или Канады.

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