Российские самолеты вошли в зону ПВО Аляски

Российские самолеты вошли в зону ПВО Аляски1
- 11.08.2022, 7:52
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Командование аэрокосмической обороны США отследило их полет.
Российские самолеты наблюдения дважды входили в зону действия ПВО Аляски за последние два дня.
Об этом сообщает Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
«В двух отдельных случаях в течение последних 2 дней NORAD на Аляске обнаружил, отследил и идентифицировал российские самолеты наблюдения, которые входили и действовали в зоне ПВО Аляски», - сказано в нем.
При этом сообщается, что российские самолеты не входили в суверенное воздушное пространство Америки или Канады.