От самолетов остались кучи пепла: новые фото уничтоженной в Крыму авиации РФ

От самолетов остались кучи пепла: новые фото уничтоженной в Крыму авиации РФ6
- 11.08.2022, 8:50
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Опубликованы снимки со спутников.
В сети появились новые фото последствий взрывов на аэродроме вблизи села Новофедоровка в оккупированном Крыму, которые случились во вторник, 9 августа.
Снимки опубликовал на странице в Twitter боец ВСУ под никнеймом Kriegsforscher, который занимается OSINT-разведкой.
На спутниковых фото видно, что от самолетов, которые базировались на данном аэродроме, мало что осталось, за исключением обломков и пепла. В то же время, по данным Командования Воздушных сил ВСУ, количество уничтоженных самолетов превышает 9 единиц.