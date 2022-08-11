От самолетов остались кучи пепла: новые фото уничтоженной в Крыму авиации РФ 6 11.08.2022, 8:50

8,172

Опубликованы снимки со спутников.

В сети появились новые фото последствий взрывов на аэродроме вблизи села Новофедоровка в оккупированном Крыму, которые случились во вторник, 9 августа.

Снимки опубликовал на странице в Twitter боец ВСУ под никнеймом Kriegsforscher, который занимается OSINT-разведкой.

На спутниковых фото видно, что от самолетов, которые базировались на данном аэродроме, мало что осталось, за исключением обломков и пепла. В то же время, по данным Командования Воздушных сил ВСУ, количество уничтоженных самолетов превышает 9 единиц.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».