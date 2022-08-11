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От самолетов остались кучи пепла: новые фото уничтоженной в Крыму авиации РФ

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  • 11.08.2022, 8:50
  • 8,172
От самолетов остались кучи пепла: новые фото уничтоженной в Крыму авиации РФ

Опубликованы снимки со спутников.

В сети появились новые фото последствий взрывов на аэродроме вблизи села Новофедоровка в оккупированном Крыму, которые случились во вторник, 9 августа.

Снимки опубликовал на странице в Twitter боец ВСУ под никнеймом Kriegsforscher, который занимается OSINT-разведкой.

На спутниковых фото видно, что от самолетов, которые базировались на данном аэродроме, мало что осталось, за исключением обломков и пепла. В то же время, по данным Командования Воздушных сил ВСУ, количество уничтоженных самолетов превышает 9 единиц.

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