В России обнаружили уникальный штамм коронавируса — «русский дельтакрон» 6 11.08.2022, 9:01

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Он является гибридом «омикрона» и «дельты».

Новый гибрид штаммов штамма COVID-19 «омикрон» и «дельта» был обнаружен в России, рассказал РБК американский ученый Дмитрий Прусс. По его словам, «российский дельтакрон» обнаружили при последних загрузках геномных данных из Санкт-Петербурга. Этот гибрид пока не был выявлен ни в одной стране, кроме России.

Впервые гибридный вирус обнаружили в июле, но тогда к результатам отнеслись с недоверием, сообщил ученый. Однако к концу июля, по его словам, исследователи из Института Гриппа имени Смординцева нашли больше новых геномов этого штамма.

Как рассказал Дмитрий Прусс, распространенность этого штамма в Петербурге пока невелика.

«Опасен ли недавно открытый «русский дельтакрон», еще предстоит определить. Неизвестно, может ли он вытеснить другие штаммы. Неизвестно также, может ли он вызвать тяжелый ковид. У исходной «дельты» есть способность поражать легкие, которая ослабла у «омикрона», но как это передастся гибриду? Лучшее, что я бы посоветовал российским медицинским организациям, это усилить отслеживание новых штаммов. Тут и более активное прочтение геномов нужно, и более прозрачная отчетность с загрузкой в мировые базы, и даже случайное тестирование на ковид. Без этого недостаточно данных, чтобы сказать, не пора ли добавить мер эпидемиологического контроля»,— рассказал ученый.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в разговоре с РБК также отметил, что пока что говорить о свойствах новой химеры, или «дельтакрона», рано.

«Новые варианты должны быть предметом тщательного изучения специалистов. Данные сведения о химере SARS CoV-2 получены на весьма ограниченной выборке, о свойствах рекомбинантов пока судить рано», — подчеркивает он.

Ранее о гибриде «делькатрон» сообщали ученые на Кипре. Однако он был выявлен всего у 25 человек, поэтому его посчитали лабораторной ошибкой.

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