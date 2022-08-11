Спикер воздушных сил ВСУ: Белорусские партизаны чрезвычайно хорошо помогают Украине 5 11.08.2022, 9:40

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Юрий Игнат

Юрий Игнат прокомментировал информацию о взрывах на военном аэродроме «Зябровка» под Гомелем.

Украинские вооруженные силы рассчитывают на поддержание белорусских партизан. Об этом в эфире утренней «Студии Белсат» 11 августа заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя информацию о взрывах на военном аэродроме «Зябровка» под Гомелем.

«Мы знаем, что они чрезвычайно добрые, умные и сообразительные люди, которые уже чрезвычайно хорошо помогают нашему государству, Вооруженным Силам Украины. И мы лишь благодарим братский белорусский народ, который поможет Украине победить оккупантов и выгнать их с нашей земли. И с вашей тоже», – отметил Юрий Игнат.

Тем не менее, заявил он, пока относительно ситуации в «Зябровке» следует доверять официальной информации Министерства обороны Украины, как и в случае с уничтожением российских самолетов в крымской Новофедоровке.

Белорусские телеграм-каналы сообщили, что в ночь на 11 августа в районе аэродрома «Зябровка» были слышны взрывы и замечены вспышки. Также чувствовалась ударная волна.

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