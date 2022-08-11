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Украинские десантники сожгли БМП оккупантов с четырехкилометрового расстояния

  • 11.08.2022, 11:14
  • 1,504
Украинские десантники сожгли БМП оккупантов с четырехкилометрового расстояния

Расчет ПТРК контролировал дорогу между населенными пунктами на Херсонщине.

На южном направлении украинские воины батареи противотанковых управляемых ракет уничтожили БМП российских оккупантов.

Видео опубликовали на ютуб-канале Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Отмечается, что расчет переносного противотанкового ракетного комплекса «Скиф» контролировал дорогу между населенными пунктами на Херсонщине. Когда на мониторе появилась российская БМП, ВСУ уничтожили ее на расстоянии более 4 км.

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