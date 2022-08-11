Бойцы полка Калиновского показали кадры ближнего боя на юге Украины 2 11.08.2022, 11:21

2,142

Батальон «Волат» вступил в жесткую контакную схватку с врагом.

Пресс-служба полка имени Кастуся Калиновского сообщила о военной операции по освобождению деревни на юге Украины, в которой также принимали участие бойцы батальона «Волат». В ближнем стрелковом бою во время штурма укрепленных позиций врага погиб воин полка Калиновского.

«Теперь вы имеете возможность своими глазами увидеть несколько минут этого боя. Услышать, как прямиком над головами свистят пули. Почувствовать эту атмосферу», — отмечает пресс-служба полка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».