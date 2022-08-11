Российские оккупанты утопили свой «знатный» танк Т-72 1 11.08.2022, 11:34

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Захватчики въехали на технике прямо в реку.

Пока бойцы механизированной бригады ВСУ имени Владимира Мономаха уничтожают оккупантов, они сами им в этом помогают. В сети появилось видео, как россияне на танке просто заезжают в реку и топятся.

«Отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха убирает лишние элементы с украинской земли. Московские бедствия – воины утопили свой «знатный» Т-72. Со дна к нам пришли, на дно и отправились», – сообщает бригада имени Мономаха.

Бойцы шутят и подчеркивают, что не зря народная мудрость говорит «не зная брода, не лезь в воду».

«Наглотались украинской водицы… Продолжаем выполнять боевые задания и уничтожать врагов Украины», – отмечают украинские военные.

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