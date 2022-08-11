Пока в Вильнюсе делят портфели, «калиновцы» спокойно делают свое дело 26 11.08.2022, 12:31

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Кто настоящие лидеры свободной Беларуси?

Прошло два года с начала белорусской революции. Чего удалось добиться? Кто главные герои и антигерои нашего времени? Об этом сайт Charter97.org поговорил с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрием Бондаренко.

— Это действительно очень важное событие в истории нашего государства. И благодаря нашей революции о Беларуси заговорили во всем мире, писали во всех международных СМИ, на всех ведущих телевизионных каналах мира в течение многих месяцев рассказывалось о том, что происходит в нашей стране. И, конечно, мы можем только гордиться тем, что произошло в 2020-м году. До этого большинство белорусов не воспринимало режим Лукашенко, но активно не участвовало в сопротивлении. То есть в течение многих лет боролись герои, которых, к сожалению, не было очень много. Хотя были акции, в которых участвовали десятки тысяч людей: Площади 2006-го и 2010-го годов, Марши свободы или события, когда рассерженные белорусы бунтовали против декрета о «тунеядцах».

Какие ошибки? Были люди, которые готовили эту революцию много лет и выступили в первых рядах, они начали этот мощный протест. Это Николай Статкевич, Павел Северинец, Евгений Афнагель, Максим Винярский, Сергей Тихановский… Но, к сожалению, эти люди довольно быстро оказались в лукашенковских застенках. А потом уже были те персонажи, которые революцию провалили, такие как Вечерко, Протасевич, Тихановская, Латушко. Эта пена, которая оказалась на гребне волны, возможно, даже и не ставила целью победу. Сейчас активно обсуждаются методы насильственного или ненасильственного сопротивления. Но в любом случае, когда люди борются за власть, они требуют выступления на телевидении, на радио, блокируют государственные здания, а не занимаются многочасовым бессмысленным хождением. Революция обычно идет по нарастающей, а у нас выходили почему-то только по воскресеньям, не было реальных попыток по освобождению наших товарищей, лидеров, которые оказались в тюрьме.

Поэтому можно говорить о том, что вот эти личности, которые провалили революцию, еще на какое-то время оказались на виду и приписывали себе успехи, но абсолютно не признавали того, что именно из-за их действий протесты угасли и смена власти в стране не произошла.

Наверное, есть еще и объективный процесс. Большинство людей, которые сейчас, например в эмиграции, говорят: «До 20-го года я политикой не интересовался». У меня это всегда вызывает эмоциональную реакцию. А что, у вас не было глаз, что, у вас мозг не работал? Вы не понимали, в какой стране живете.

Однако, наверное, надо было нам пройти этап, когда десятки тысяч людей должны были получить новый жесткий опыт — подвергнуться репрессиям, пройти через тюрьмы, закалиться.

Мы знаем, что в Польше после 89-го года произошла абсолютная смена элит. К власти пришли именно те люди, которые подвергались репрессиям, которые сидели в тюрьмах, многие годы боролись с режимом. Поэтому успехи Польши связаны с тем, что именно такие герои, которые знали, почем фунт лиха, которые пострадали за свои принципы и убеждения, были избраны во власть. Уверен, что также будет в Беларуси.

— В Вильнюсе завершилась конференция, организованная офисом Светланы Тихановской. Что можно сказать об итогах этого мероприятия?

— Действительно важно понять, почему эта конференция прошла именно сейчас и чем она закончилась. У белорусов уже назрело огромное разочарование деятельностью структур, которые называются офисом Тихановской, так называемым НАУ Павла Латушко и организациями, которые связаны с этими людьми. У белорусов открылись глаза, то есть они увидели, что это дутые фигуры и вопросы, интересующие большинство, смена власти, освобождение политзаключенных, помощь репрессированным, помощь многочисленным беженцам и другие важнейшие вопросы, никоим образом офисами Тихановской и Латушко не решаются.

Одновременно произошло историческое событие — появился полк имени Калиновского. Впервые за многие десятки лет была создана действительно белорусская воинская часть, пускай и в составе братских Вооруженных сил Украины.

И эта структура появилась без помощи Тихановской, без помощи Латушко. Полк Калиновского — это инициатива белорусских патриотов, добровольцев и ветеранов войны в Украине, которая началась в 2014-м году. Это военное формирование, но одновременно появился новый белорусский политический бренд. Миллионы белорусов сегодня связывают свои надежды на освобождение страны именно с полком Калиновского, потому что полк четко обозначил цели — помочь Украине разбить российских агрессоров и освободить Беларусь от режима Лукашенко.

Поэтому, на мой взгляд, главная цель конференции в Вильнюсе — это спасение провалившихся псевдолидеров путем переключения внимания.

Почему-то и для белорусских властей, и одновременно для офиса Тихановской, полк Калиновского стал огромной проблемой. И мы видим, что накануне в ряде псевдонезависимых СМИ началась мерзкая информационная кампания против полка.

Да, можно говорить, что недостатков хватает у всех. Действительно, полк возник в сложнейших условиях, но он возник, несколько сот человек сегодня с оружием в руках сражаются за свободу и Украины, и Беларуси. Вот это очень сильно напугало эту шушеру, эти офисы. И надо было срочно создавать новую «прокладочную структуру».

Ведь интерес к полку появился не только у миллионов белорусов, но также у международных игроков, дипломатов, военных, аналитиков, бизнесменов диаспоры.

Ранее мы уже видели неоднократно, как создавались различные «прокладочные структуры», чтобы нейтрализовать рабочее движение, чтобы забастовок в Беларуси не было, чтобы не оказывалась помощь репрессированным, чтоб не было помощи у беженцев, чтобы задушить неугодные СМИ.

Сегодня делается попытка или уничтожить полк Калиновского, или взять его под полный контроль. В чем только не обвиняют настоящих белорусских героев. Пока в Вильнюсе делят портфели, парни спокойно делают свое дело, учатся военной науке настоящим образом и сражаются за украинскую и нашу свободу. Несмотря на вранье в прессе, представителей полка Калиновского на мероприятии в Вильнюсе не было.

— Как бы вы охарактеризовали персональный состав так называемого переходного правительства?

— Названные фигуры никак нельзя назвать новыми игроками. Они уже давно сотрудничают и с вильнюсским офисом, и с НАУ. Со всеми из этих людей я общался, с кем-то больше, с кем-то меньше. Могу пройтись еще раз.

Павел Латушко — это многолетний холуй лукашенковского режима, который 25 лет лизал сапоги диктатору. Работая лукашенковским послом в различных странах мира и будучи в свое время пресс-секретарем МИД, он рассказывал Западу о «достижениях Лукашенко в защите прав человека», что «никаких политзаключенных в Беларуси нет», что «Лукашенко — гарант независимости и стабильности в регионе»… А когда Латушко был на посту министра культуры, он прославился «черными списками» в отношении белорусских музыкантов, художников, других деятелей культуры. В 2020-м году, абсолютно бесстыдно, этот персонаж стал называть себя лидером белорусской оппозиции. Создал структуру НАУ, которая занималась бурной имитационной деятельностью, но развалилась. В начале там были десятки людей, если не сотни, которые поверили Латушко, но потом эта структура просто исчезла.

Про Ковалевского можно сказать, что это такая многолетняя темная лошадка белорусской эмиграции. Ничем хорошим этот бывший лукашенковский чиновник особенно не отличился.

Господин Азаров — вообще оригинальная личность, такой «матерый гестаповец», который долгое время работал не покладая рук в самой омерзительной и жесткой силовой структуре фашистского режима Лукашенко — ГУБОПиКе. Есть люди, которые обвиняют его даже в пытках, когда тот по долгу службы боролся с различными неформальными молодежными движениями.

Он еще прославился тем, что в 20-м году написал теоретическую работу, где говорил, что самую большую угрозу для белорусского режима представляют белорусские добровольцы, которые воюют на стороне Украины. Азаров также давно сотрудничает с офисом Тихановской. Он отвечал за провал «горячей весны» 21-го года, а потом возглавил такую структуру, как ситуационно-аналитический центр, одной из главных задач которого являлся сбор информации о протестах и протестующих. Там официально такие задачи ставились.

Еще Азаров отметился тем, что вместе со своими подручными из ByPol угрожал руководителю Белорусского объединения рабочих Сергею Дылевскому, когда была предпринята попытка организации забастовки в конце 21-го года. Губоповец Азаров угрожал Сергею всяческими карами, чтобы тот прекратил забастовку.

Другое отношение у меня к Валерию Сахащику. Сложно сказать, как он вообще оказался среди этих персон. Это талантливый человек, харизматичный, бывший командир 38-ой бригады. Могу сказать, что, на мой взгляд, Валерий Степанович — отличный советский офицер. Сможет ли он стать действительно белорусским военно-политическим стратегом? Посмотрим. Я знаю, что он очень критически настроен к полку Калиновского. Надеюсь, что подполковник Сахащик понимает, что белорусы хотят быстрейшего освобождения страны от режима Лукашенко и российских оккупантов и у него всегда есть возможность обратиться к белорусам напрямую и от своего имени.

В целом, для тех людей, кто сегодня находится в тюрьмах или кто в белорусском Сопротивлении давно (а у меня, например, было восемь административных арестов в Беларуси, уголовный срок почти полтора года), эти члены «переходного правительства» никакими авторитетами не являются по определению.

Думаю, одна из целей этой структуры — как раз удушить полк Калиновского и реально ослабить национально-освободительное движение Беларуси.

— К чему сегодня готовиться белорусам, которые хотят освобождения своей страны от диктатуры?

— Белорусы немного опаздывают. К сожалению, только в 20-м году народные массы включились в борьбу за лучшую жизнь. Но не было понимания, не было опыта, как действовать, особенно, когда многие белорусские лидеры оказались в тюрьме. С новой горячей фазой российской агрессии в Украине ситуация поменялась. И я, как человек, который многие годы выступал за ненасильственное сопротивление, сегодня говорю, что смена власти в Беларуси может произойти только военным путем и в результате совместных действий белорусов и наших союзников в Украине, а также странах НАТО.

Мы имели возможность в течение многих лет ненасильственным путем сменить власть. Как это, например, сделали демократы в Словакии, в Сербии, в Украине во время «Оранжевой революции», в Грузии, в Кыргызстане, Армении и других странах, в Молдове той же самой. Белорусы упустили этот момент. Сегодня же мы — часть глобальных процессов, часть региональных процессов. И слишком уже Путин и Лукашенко закусили удила. Теперь смена власти может произойти только военно-политическим путем. Я понимаю, как сложно об этом даже думать.

Но с другой стороны, знаю из разговоров с представителями полка Калиновского, что тысячи белорусов обращаются к ним, хотят попасть любым путем в Украину и ждут, когда начнется освобождение нашей страны. И белорусские мужчины изнутри поддержат этот освободительный поход. А более активная часть, мы знаем, уже занимается партизанскими акциями, которые весьма схожи с тем, что происходит в Крыму, на оккупированных территориях Херсонщины, Харьковщины, Запорожья, где люди ведут не только информационную работу против захватчиков, но и совершают более активные действия.

Мы не одни, мы часть золотого миллиарда цивилизованного мира, который хочет жить по-современному, хочет жить по-человечески, если пафосно говорить — в соответствии с принципами гуманизма. Мы вместе со странами, которые борются против диктаторских, фашистских режимов, таких как режимы Лукашенко и Путина. И так как мы являемся частью мировой демократической коалиции, мы неизбежно победим.

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