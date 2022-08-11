Эстония со следующей недели закроет границы для граждан России

Эстония со следующей недели закроет границы для граждан России2
- 11.08.2022, 13:49
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Границу закроют для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой.
Об этом заявили в МИД страны, пишет Delfi. При этом Эстония сделает ряд исключений. Въехать в страну смогут:
1) работники находящегося в Эстонии дипломатического представительства или консульского учреждения и члены их семей;
2) лица, имеющие отношение к международным грузовым и пассажирским перевозкам;
3) лица, имеющие право на свободное передвижение по ЕС;
4) люди, чей приезд в Эстонию необходим по гуманитарным причинам;
5) люди, которые посещают живущего в Эстонии родственника.
Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала принять общеевропейское решение об ограничении въезда для российских туристов в страны Шенгенского соглашения.