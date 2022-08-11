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Эстония со следующей недели закроет границы для граждан России

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  • 11.08.2022, 13:49
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Эстония со следующей недели закроет границы для граждан России

Границу закроют для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой.

Об этом заявили в МИД страны, пишет Delfi. При этом Эстония сделает ряд исключений. Въехать в страну смогут:

1) работники находящегося в Эстонии дипломатического представительства или консульского учреждения и члены их семей;

2) лица, имеющие отношение к международным грузовым и пассажирским перевозкам;

3) лица, имеющие право на свободное передвижение по ЕС;

4) люди, чей приезд в Эстонию необходим по гуманитарным причинам;

5) люди, которые посещают живущего в Эстонии родственника.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала принять общеевропейское решение об ограничении въезда для российских туристов в страны Шенгенского соглашения.

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