Белорусы массово переводят рубли в доллары 11.08.2022, 13:53

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Население страны готовится к девальвации национальной валюты.

Объем вкладов, переведенных в другую валюту, во II квартале снизился по сравнению с I кварталом на 487,9 млн рублей или 8,2%.

Всего за II квартал 2022 г. переведено в другую валюту вкладов на сумму 226,2 млн рублей, что составляет 3,6% от общего объема размещенных вкладов физических лиц за отчетный квартал. Из иностранной в национальную валюту переведено вкладов на сумму 108,7 млн. рублей, из национальной в иностранную валюту – на сумму 117,5 млн. рублей, сообщает Нацбанк Беларуси.

При этом средняя сумма вклада на одного вкладчика выросла за II квартал 2022 г. в национальной валюте на 320 рублей и на 1 июля составила 9 тысяч рублей. В то же время средняя сумма вклада в иностранной валюте выросла на 381 доллар США, составив 8,2 тысяч долларов.

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