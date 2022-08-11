Стаи собак атакуют автомобили минчан на парковках 13 11.08.2022, 14:46

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фото: читатель Onliner

Появилось предположение, отчего животные так себя ведут.

Недавно журналисты onliner.by рассказывали о нападениях бродячих собак на припаркованные автомобили в Минске. Оказывается, это случается нередко: изданию написали и другие читатели, которые пострадали от хвостатых вандалов. Есть и предположение, отчего животные так себя ведут.

— 12 мая, ночью, на улице Выготского в Минске стая бродячих собак основательно потрепала мой автомобиль на парковке. До этого, зимой, там же порвали Toyota RAV4. В обоих случаях собаки пытались достать из-под машины дворовых котов. «Фауна города» частично проблему решила отлавливанием именно котов, а вот собак во дворе видят только ночью, соответственно, их не отловили, — рассказал корреспонденту наш читатель.

На это же, к слову, жаловалась читательница, которой собаки повредили Hyundai Santa Fe. Отлов приезжает днем, когда собак во дворе нет. Появляются они ночью, а к утру снова исчезают где-то, в результате проблема бродячих животных остается нерешенной.

Для автовладельцев такое нападение собак — невезение в чистом виде, по крайней мере, если машина не застрахована по каско. Дело в том, что для подачи иска и взыскания возмещения нужен ответчик, то есть лицо, чьи действия привели к ущербу. А тут с кого спрашивать?

Другие наши читатели согласны с тем, что собаки просто так стоящие машины не грызут, а причина в основном одна и та же.

— Под капотом этого автомобиля грелся кот, собаки его услышали и хотели до него добраться, результат виден. Ищите кота, он виновник, — считает один из автомобилистов.

В интернете можно найти немало видеороликов, на которых видно, насколько серьезно стая собак может повредить автомобиль.

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