«Белые халаты»: В Беларусь пришла новая волна коронавируса 1 11.08.2022, 15:10

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В больницах наблюдается недостаток средств индивидуальной защиты и дефицит лекарств.

Новая волна COVID-19 уже в Беларуси. Об этом сообщают в своем телеграм-канале «Белые халаты».

«Судя по последним данным от наших коллег, во многих УЗ (учреждениях здравоохранения. – ред.) сейчас наблюдается довольно ощутимый прирост заболевших, большое обращение в приемниках, вызовов по линии скорой помощи, обращений в поликлиники», – отмечают «Белые халаты».

При этом массово заболевают сотрудники, некоторые уже больными вынуждены продолжать работу по причинам нехватки кадров.

Также в некоторых учреждениях наблюдается недостаток средств индивидуальной защиты и дефицит лекарств. Существуют проблемы с доступностью бустерных доз вакцин.

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