Bloomberg: Добыча нефти в России упадет на 20% 3 11.08.2022, 19:24

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Нефтяное сердце российской экономики находится в предынфарктном состоянии.

К началу 2023 года добыча нефти в России упадет на 20%, что станет одним их сильнейших обвалов за всю историю разработки залежей «черного золота», следует из прогноза Международного энергетического агентства.

На начало августа, по подсчетам Bloomberg, Россия качала 10,8 млн баррелей в сутки — на 500 тысяч меньше, чем до начала войны. В первые месяцы вторжения в Украину, когда российским поставкам объявили бойкот европейские покупатели и крупнейшие нефтетрейдеры, нефтяники заглушили скважины на 1 млн баррелей ежедневной добычи. К июлю половину этих объемов удалось восстановить благодаря спросу из Индии и Китая, которым пришлись по душе скидки, достигавшие 30 долларов за баррель.

Но текущие уровни добычи нефтяная промышленность России не удержит, полагают в МЭА. Эмбарго Евросоюза, которое вступает в силу к концу года и включает запрет на страхование танкерных перевозок, оставит невостребованными поставки сырой нефти на 1,3 млн баррелей в сутки, а также нефтепродуктов на 1 млн. Перенаправить их в Азию в полном объеме будет сложно. С середины июня Индия и Китая сокращают закупки российских баррелей: в начале августа они приобретали 1,76 млн баррелей в сутки против 2,1 млн в мае и апреле.

Итогом, как полагают в МЭА, станет снижение добычи, которое начнется уже в августе, а концу года уберет с рынка каждый пятый российский баррель. Нефтяники, как следует из прогноза агентства, потеряют около 2 млн баррелей ежедневной добычи, а ее общий уровень опустится примерно до 8,8 млн баррелей в сутки — минимума с 2003 года.

Сопоставимые объемы российская «нефтянка» теряла лишь дважды в современной истории: во время кризиса пандемии (минус 2 млн баррелей в день) и по итогам развала СССР (минус 5,4 млн баррелей в день с 1987 по 1996 год). Спад добычи будет усиливаться по мере того, как эмбарго ЕС начнет вступать в силу, предупреждает МЭА.

Ситуацию усугубляет то, что теряя рынки сбыта, российские нефтяные компании лишились еще и технологий, благодаря которым добывающая промышленность выкарабкалась из постсоветской ямы. В марте крупнейшие иностранные нефтесервисные компании (Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford и Halliburton) объявили о приостановке поставок и новых инвестиций в российские проекты. А 8 апреля ЕС расширил ограничения на поставки в Россию оборудования и технологий для добычи и переработки нефти.

«Это окажет существенное негативное влияние на добычу, — пишут аналитики ПСБ. — Несмотря на то, что бурение скважин производится в основном отечественными компаниями, высокотехнологичные решения остаются, по большей части, прерогативой иностранных компаний».

Максимально высока их доля в сегменте услуг по интенсификации добычи и увеличению нефтеотдачи (50%) и в технологиях разработки трудноизвлекаемых запасов (60%), указывает ПСБ.

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