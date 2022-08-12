Бойцы ВСУ устроили мощный «фейерверк» из техники врага 2 12.08.2022, 10:43

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По оккупантам отработала 44-я отдельная артиллерийская бригада имения гетмана Даниила Апостола.

Украинские артиллеристы продемонстрировали очередной успешный удар по силам оккупантов. Так, взрывы на вражеских позициях напоминали фейерверк.

Соответствующее видео было обнародовано 12 августа на странице Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Facebook. В ролике отмечается, что по врагу отработала 44-я отдельная артиллерийская бригада имения гетмана Даниила Апостола.

«Парни из 44 оабр снова делают «бавовну», – говорится в публикации.

Видео показывает, как под прицельным огнем украинских защитников горит и взрывается очередная партия вражеской техники.

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