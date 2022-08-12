Украинские разведчики вывели из строя новейший противодронный комплекс РФ «Силок» 6 12.08.2022, 10:59

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Снаряды по технике оккупантов сбросили с беспилотника.

Разведчики из Харьковской территориальной обороны вывели из строя новейшую российскую разработку — противодронный комплекс «Силок». Снаряды сбросили с беспилотника, который установка в теории должна была дистанционно обезвредить.

О поражении цели рассказали в официальном Telegram-канале Стратегического командования ВСУ.

«Силок» позволяет нейтрализовать БПЛА с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Комплекс способен в автоматическом режиме обнаружить воздушные объекты, вычислить их координаты и воздействовать на беспилотники на разных спектрах рабочих частот. Каналы управления и связи дронов приглушаются на расстоянии 4 км от пункта базирования.

То есть в теории «Силок» должен делать БПЛА непригодными к использованию, нарушая телеметрию, способность ими руководить и контакт с оператором. Однако на видео ниже показывается, что украинские разведчики сбрасывали снаряды на установку именно с беспилотника. С помощью нескольких прицельных ударов бойцам удалось повредить «Силок».

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