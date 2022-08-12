Россияне массово скупают недвижимость в Грузии

Россияне массово скупают недвижимость в Грузии6
- 12.08.2022, 20:53
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Оппозиция бьет тревогу.
В Грузии призывают правительство ограничить гражданам РФ бесконтрольный въезд и возможность покупать недвижимость в стране. С таким заявлением выступил один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение», сообщает издание «Новости Грузия».
Леван Хабеишвили заявил, что с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину граждане РФ приобрели в Грузии 3 245 объектов недвижимости. По подсчетам политика, количественно — это целый микрорайон Тбилиси.
Кроме того, по данным Хабеишвили, до 16,5 тысяч россиян получили вид на жительство в Грузии, а более 6,5 тысяч — зарегистрировали в стране бизнес.
Политик предостерегает, что это может представлять опасность для Грузии, особенно при дальнейшем бесконтрольном прибытии россиян в страну.
«Призываем Минюст Грузии ограничить покупку гражданами РФ недвижимости в стране и принять меры по контролю за приезжающими из России. Эти люди никак не ограничены, и мы не знаем, не нарушают ли они Закон об оккупации», — заявил Хабеишвили.