Россия потеряла четыре года экономического роста за один квартал 2 12.08.2022, 23:01

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В стране уже схлопнулись целые отрасли.

По итогам второго квартала российский ВВП сжался на 4%, отчитался в среду Росстат. И хотя спад оказался меньше, чем прогнозировали чиновники и ждали аналитики, его оказалось достаточно, что разом отбросить страну назад в 2018 год, пишет The Moscow Times.

В марте и апреле опрошенные Bloomberg экономисты ждали обвала ВВП на 10%, к июню улучшили оценку до 9%, а в августе прогнозировали уже лишь 4,7%, когда стало ясно, что российским нефтяникам удалось найти покупателей в Азии на баррели, от которых отказалась Европа.

Одномоментного крушения не произошло: экономика планирует по пологой траектории, констатирует Евгений Суворов, главный экономист банка Центрокредит. Но это не обязательно означает, что спад будет меньше — он лишь растянется во времени и будет ускоряться по мере того, как санкции затрагивают все больше секторов.

В стране уже схлопнулись целые отрасли: автопром — на 97%, производство тепловозов, электровозов и вагонов — на 40-60%; металлургия — на 25-40%. Из России ушли больше 1000 иностранных компаний с суммарными инвестициями и выручкой на 600 млрд долларов, пишут экономисты Йельского университета. Это, по их оценке, ставит под риск 40% российского ВВП и 5 миллионов человек, которым грозит превращение в «армию безработных» размером с население Санкт-Петербурга.

Экономика падает медленнее, чем ожидалось, но перспектив роста от этого не прибавляется. ЦБ прогнозирует, что даже в 2025 году российский ВВП будет на 2,2-7% меньше, чем до войны. Ниже довоенных будут экспорт (-25%) и импорт (на 5%), следует из базового прогноза регулятора, опубликованного в Основных направлениях денежно-кредитной политики.

Спад нас ждет и в этом, и следующем году, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: «Экономика будет структурно меняться, а в 2024–2025 гг. будет возврат к росту, но к тому времени его потенциальные темпы могут оказаться низкими». Низшую точку падения вряд ли получится нащупать раньше середины 2023 года, согласен Суворов.

В 2024–2025 гг. потенциальный тем роста вряд ли превысит 1%, а есть вероятность что будет и ниже, полагает Орлова. «Действительно, к сожалению, горизонт следующих лет выглядит не очень позитивно», — добавляет она.

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