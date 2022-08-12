Пять стран, после сотрудничества с которыми режим Лукашенко остался у разбитого корыта 12.08.2022, 23:54

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Диктатора «кидают» даже «дружественные» страны.

Правитель Беларуси пытается сделать вид, что расширить сотрудничество со странами дальней дуги – не проблема. Однако опыт показывает, что даже при его «дружеских» отношениях с руководителями этих государств, мы, зачастую, оказывались ни с чем.

Еще недавно половина белорусского экспорта шла в страны Евросоюза (в прошлом году – 9,5 млрд долларов). После введения новых санкций власти пытаются компенсировать потери, пытаясь расширить рынки сбыта в других точках планеты. Причем (видимо, чтобы успокоить народ), чиновники делают вид, что это не является большой проблемой.

В начале августа, к примеру, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь «запросто может добавить на китайском направлении». Чему должны помочь его якобы хорошие личные отношения с семьей Си Цзиньпина.

Но если посмотреть на историю белорусско-китайских отношений и статистику, то совершенно непонятно, как власти собираются «запросто добавить» в сотрудничестве с КНР.

По итогам 2021 года внешнеторговый оборот двух стран достиг $5,9 млрд, но отрицательное сальдо при этом составляет для Беларуси внушительные 3,2 млрд. Дальше, вероятно, будет еще хуже, т.к. из-за санкций возникли проблемы с экспортом в КНР калийных удобрений.

Показательно, что власти при этом молчат о потере украинского рынка, который был для Беларуси несравненно более выгодным, чем китайский. В прошлом году, до войны, товарооборот с южной соседкой составил около 7 млрд долларов, из которых белорусский экспорт занимал основную часть – 5,4 млрд.

Впрочем, белорусским властям к провалам не привыкать. «Салідарнасць» напоминает о странах, после сотрудничества с которыми Беларусь осталась у разбитого корыта.

Ливия

В 2000-х Лукашенко пытался развивать сотрудничество с этим африканским государством, благодаря личным отношениям с Муаммаром Каддафи. В 2008 году тот даже побывал с визитом в Беларуси. Именно на тот год пришелся рост товарооборота между странами, который составил около 20 млн долларов.

Затем торговля с «надежным партнером» пережила обвал. А после убийства Каддафи во время гражданской войны в 2011 году в Беларуси о сотрудничестве с Ливией больше никто не вспоминает.

Иран

Примерно в тот же период у Лукашенко были грандиозные планы на Иран. Власти планировали добывать там нефть, а в Беларуси пытались наладить производство иранских автомобилей «Саманд».

Однако практически все совместные проекты завершались неудачами. Один из недавних примеров – печальная судьба долгостроя «Магнит Минска».

В прошлом году товарооборот между Беларусью и Ираном составил всего 33 млн долларов.

Венесуэла

Отношения Лукашенко с Уго Чавесом давали положительный результат совсем небольшой промежуток времени. В 2012 году товарооборот с богатой нефтью страной вырос до 580 млн долларов, но затем Венесуэла скатилась в период турбулентности.

Чавес скончался от болезни, сменивший его Мадуро довел страну до глубочайшего экономического и политического кризиса. В 2021 году товарооборот двух стран составил… 2 млн долларов (это не опечатка).

Туркменистан

На бумаге у двусторонних отношений просматривались неплохие перспективы. Среди прочего Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов договорились о строительстве Гарлыкского горно-обогатительного комбината и возвели шикарные посольства в двух странах.

Но договоренности одного автократа с другим автократом и в этом случае обернулись большими проблемами: ГОК так и не заработал. Стороны продолжают обмениваться претензиями: «Белгорхимпром» хочет получить от Туркменистана $418 млн, а другая сторона – взыскать с белорусов в международном суде $911 млн.

Зимбабве

После провалов в Азии и Латинской Америке белорусские власти в конце 2010-х во второй раз всерьез нацелились на Африку: вместо Ливии они обратили взор на Зимбабве. Ответственным за налаживание сотрудничества с этим государством Лукашенко назначил Виктора Шеймана.

Бывший управделами президента заявлял, что видит перспективу увеличения товарооборота с Зимбабве до 500 млн долларов. Были грандиозные планы по поставкам в Африку белорусской техники. Но эта цель так и осталась мечтой: несмотря на все усердия, в прошлом году взаимная торговля едва превысила сумму в 25 млн долларов.

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