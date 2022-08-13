Вместо южнокорейских телевизоров россиянам предложат дагестанские 13.08.2022, 1:00

Российский рынок покинули многие зарубежные производители электроники.

Дагестанский завод «Электросигнал» предложил возродить производство телевизоров на фоне ухода иностранных производителей из страны. Как сообщает «Дагестанская правда» со ссылкой на директора предприятия Далгата Мирзабекова, переоборудование завода займет месяц, но потребует кредитных средств.

«Практически у нас все готово для этого. Небольшая переделка, чтобы перейти от производства кинескопов на жидкокристаллические экраны. Для такого преобразования хватает одного месяца», - пообещал Мирзабеков.

Предприятие, основанное в 1970-х годах, выпускает радиоэлектронные товары и антенны для оборонной промышленности. Сейчас, отмечают представители завода, предприятие обладает достаточным потенциалом, чтобы выпускать минимум 500 тысяч телевизоров в год.

С начала войны в Украине российский рынок покинули многие зарубежные производители электроники. Среди них — Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson и Apple.

Американские и европейские санкции не охватывали весь спектр потребительской техники, ввозимой в Россию. Однако рестрикции со стороны Евросоюза ограничили ввоз электронных товаров для домашнего пользования дороже 750 евро и электронных устройств для записи видео или звука стоимостью более 1000 евро.

Американские ограничения на высокотехнологичный экспорт вообще не касались бытовой техники и гаджетов. Но проблемы с логистикой, колебания курсов валют и давление общественности вынудили ряд брендов самостоятельно уйти из России или приостановить здесь работу.

Параллельный импорт, который в условиях ухода брендов разрешило правительство, тоже не помогает: в «дружественных» государствах просто нет такого количества электроники, какое нужно для удовлетворения российских потребностей. Ушедшие из РФ иностранные производители не наращивали поставки продукции в страны Средней Азии и Южного Кавказа, при этом спрос на нее значительно вырос за счет российских покупателей.

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