В Польше опрокинулся белорусский автобус с 47 пассажирами

В Польше опрокинулся белорусский автобус с 47 пассажирами7
- 13.08.2022, 10:58
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По предварительным данным, водитель уснул за рулем.
Три человека пострадали в результате аварии с участием белорусского автобуса, которая произошла в субботу утром в Хромне около пяти утра. Белорусский автобус следовал из Гомеля в Познань через Варшаву, сообщает polsatnews.pl.
Пострадавшие были доставлены в больницу, сообщается, что у них легкие травмы. Одного после осмотра и оказания первой помощи уже выписали.
По предварительным данным данным, водитель уснул за рулем. Автобус, в котором находилось 47 пассажиров, съехал с дороги и упал в кювет и опрокинулся. В полиции заявили, что водитель был трезв.