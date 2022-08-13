Подрыв танка на аэродроме под Гомелем показали на фото со спутника 6 13.08.2022, 11:48

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Эксперты проанализировали новые снимки с разгромленной авиабазы «Зябровка».

Появились новые спутниковые снимки с аэродрома «Зябровка» под Гомелем.

Компания MAXAR опубликовала спутниковые снимки аэродрома на 12 августа. На снимке заметно черное пятно размером 25х25 метров на взлетной полосе и выгоревшая трава рядом, сообщает «Флагшток».

«Это след от взрыва танка Т-72. Рядом с ним стоит кран и гусеничный эвакуатор БРЭМ-1», — утверждают специалисты на основани анализа спутниковых данных.

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