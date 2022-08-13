СМИ: Из-за провала в Украине Путин хочет начать новую «спецоперацию» 21 13.08.2022, 13:56

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План может быть готов к 1 сентября.

Президент России Владимир Путин якобы впервые в кулуарах признал, что развязанная им в Украине война провалилась, и эту проблему нужно срочно решать. Выход российский диктатор видит в создании нового «управляемого хаоса», то есть еще одной войны, из которой он выйдет победителем. В качестве жертвы хозяин Кремля рассматривает две страны - Грузию и Казахстан.

Как сообщает Telegram-канал Генерал СВР, 11 августа Путин во время оперативного совещания в режиме видеоконференции с представителями руководства министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил РФ поставил на вид отсутствие обещанных громких и скорых побед в Украине.

«Участники совещания попытались высказаться в оправдательной манере, но были грубо прерваны президентом. Путин задал прямой вопрос с требованием ответить честно: «Каких результатов можно ждать к началу сентября?» Выслушав несколько ответов, которые можно резюмировать «Не до громких побед сейчас. Быть бы живу», Путин завершил совещание. Позже проблемы на фронте президент обсуждал с несколькими людьми из близкого окружения и отдельно с Юрием Ковальчуком ( основной акционер и бывший председатель совета директоров банка «Россия», - ред.)», - говорится в сообщении.

По данным канала, вечером Путин провел еще одно совещание, в котором приняли участие по два представителя руководства Генштаба и министерства обороны, руководитель одной из служб ФСБ, директор СВР Сергей Нарышкин и секретарь Совбеза Николай Патрушев. Обсуждалось отсутствие побед на фронте и возможные пути решения этих проблем.

«Путин лично внес на рассмотрение вопрос о возможности параллельно провести более убедительную «специальную военную операцию» на территории третьего государства, где можно «гарантированно» получить победный результат и сместить таким образом фокус внимания с украинского фронта», - говорится в сообщении.

В итоге Путин якобы поручил Патрушеву возглавить подготовку планов «спецоперации» на территории Казахстана и Грузии.

«Имеется ввиду два отдельных плана, один касательно Казахстана, второй - Грузии. Оба варианта должны быть представлены президенту уже к первому сентября», - уточнили на канале.

«Путин вчера в присутствии нескольких людей впервые фактически признал, что военный конфликт в Украине идет не просто не по плану (…), а становится проблемой лично для него и требует срочных мер по ее решению. «Решение» проблемы Путин видит в создании нового «управляемого хаоса», где он будет неоспоримым победителем», - резюмируют в Генерал СВР.

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