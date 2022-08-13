В Гомельской области объявлены новые «учения» 3 13.08.2022, 16:13

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Военные в Мозыре попросили не приближаться к войсковой части и анонсировали полевой выход.

Мозырские СМИ опубликовали короткую заметку, что с 15 по 25 августа в районе деревни Слобода Мозырского района будет проводится полевой выход войсковой частью 81223. На учениях планируется использовать имитацию действий противника с применением дымовых шашек, холостых патронов и взрывпакетов. При этом военные попросили не приближаться к самой военной части.

Официальные источники информации Министерства обороны Беларуси не сообщали об этих учениях. «Флагшток» попытался разобраться, что будет происходить под Мозырем.

О деятельности воинской части № 81223 в открытых источниках не так много информации. Все упоминания о номере части датируются не позднее 2021 года.

Известно, что часть располагается на северной окраине Мозыря по улице Островского, 170. Ранее по тому же адресу с 1983 года дислоцировался 1-й радиолокационный узел 1052-й отдельный радиотехнический батальон 8-й радиотехнической бригады Западного оперативно-тактического командования Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси. Военнослужащие занималась обнаружением воздушных целей, которые летят в направлении государственной границы Беларусь со стороны Украины, а также сопровождением воздушных средств по территории Беларуси с передачей информации на командный пункт Западного оперативно-тактического командования.

Судя по найденным фотографиям, профиль части с 1980-х годов не изменился — это все также радиоразведка. На шевронах солдат логотип 153 отдельной радиотехнической бригады особого назначения. Произошло только присвоение нового номера части.

Минобороны Беларуси сообщало, о проведении учений с применением военной и специальной техники, авиационных воинских частей, войск противовоздушной обороны и радиотехнических войск с 9 по 11 августа. Таким образом учения в Мозырском районе пройдут вне анонсированного графика Минобороны.

О существовании стрельбищ около деревни Слобода в Мозырском районе неизвестно. Вероятно, военные будут разворачивать радиолокационное оборудование в поле, а «имитация действий противника» с применением пиротехники пройдет на территории самой военной части.

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