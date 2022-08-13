Казахстан договорился экспортировать нефть в обход России 2 13.08.2022, 18:24

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В общей сложности в обход России Казахстан намерен экспортировать чуть больше 100 тысяч баррелей в сутки.

Власти Казахстана нашли новый маршрут для вывоза своей нефти на мировой рынок после того, как Россия в июне приостановила ее отгрузки через ключевой новороссийский терминал.

Начиная с сентября государственная компания «Казмунайгаз» начнет экспортные поставки через Азербайджан, сообщает Reuters (перевод - Finanz) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, договоренности с торговой «дочкой» государственной азербайджанской корпорации SOCAR практически достигнуты, а контракт будет подписан до конца августа. Его изначальный объем составит 1,5 млн тонн в год, или 30 тысяч баррелей в день, но будет увеличен до 5 млн тонн с 2023 года.

Казахстанская нефть, крупнейшими покупателями которой являются европейские страны, потечет на мировой рынок через трубопровод, ведущий в турецкий порт Джайхан, говорят источники Reuters.

С января к этим поставкам добавится экспорт через порт Супса в Грузии. В общей сложности в обход России Казахстан намерен экспортировать чуть больше 100 тысяч баррелей в сутки, или 8% своего нефтяного экспорта.

Казахстан занимает 11-е место в мире по объему добычи нефти — 1,7 млн баррелей в день. На экспорт уходит 89% этого объема, причем большая часть — по трубе, ведущей в Новороссийск.

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