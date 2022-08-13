Российские войска активно теряют технику на Луганском плацдарме 13.08.2022, 19:40

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Потерянная техника включает танки и бронированные машины оккупантов.

Украинские защитники активно уничтожают боевую технику российских захватчиков на Луганском плацдарме. Потерянная техника включает танки и бронированные машины. Об этом сообщили в телеграмме Центра стратегических коммуникаций Стратком ВСУ.

Отмечается, что у 90-й танковой дивизии из Чебаркуля из 26 танков боеспособными осталось меньше половины. Согласно информации Центра, 4 танка уничтожены без возможности восстановления, еще 10 непригодны для эксплуатации.

В то же время в 228-м мотострелковом полку из Екатеринбурга из имеющихся 31 танка лишь два остались в строю. Еще 13 непригодны к эксплуатации из-за повреждения и поломки, 11 – в ремонте, а 5 – передали другим подразделениям для восстановления боеспособности.

Подобная ситуация сложилась и с БТР захватчиков. У того же 228-го МСП из имеющихся 82 БТР-ов боеспособными остались 42, 34 безвозвратно уничтожены, а шесть отправили на ремонт из-за поломки.

Генерал-полковник Александр Сырский, работающий на самых сложных участках обороны, опроверг заявления российских пропагандистов относительно "молниеносных продвижений" оккупантов на Донбассе.

Командующий подчеркнул, что сейчас на востоке продолжаются жестокие бои. И добавил, что борьба с оккупантами изнурительная и требует от наших воинов максимального напряжения физических и моральных усилий.

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