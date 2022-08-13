В Слониме в День города разбился аэроплан 13.08.2022, 21:36

Есть погибшие.

13 августа приблизительно около 20 часов в Слониме недалеко от деревни Розановщина разбился аэроплан, пишет «Газета Слонімская».

Во время катастрофы, со слов очевидцев, погибли два члена экипажа. Смерть одного из членов экипажа медики констатировали сразу, а другого пытались спасти, но к сожалению, вернуть его к жизни не удалось. Видимо травмы были несовместимы с жизнью.

Необходимо отметить, что в этот день Слоним отмечает свое 770-летие. В связи с чем были организованы полеты на мотодельталетах, который кружили над городом целый день. Причины происшествия выясняются.