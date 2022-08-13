Николая Статкевича на полгода поместили в одиночную камеру 1 13.08.2022, 22:19

Его жена получила первое за 1,5 месяца письмо из глубокской колонии.

Один из лидеров белорусской оппозиции, политзаключенный Николай Статкевич с 5 августа находится с одиночной камере глубокской колонии. Об этом в «Фейсбуке» сообщила его жена Марина Адамович:

- Сегодня наконец-то получила два письма от Николая. С 5 августа на полгода его поместили в качестве наказания в одиночную камеру размером около 3 квадратных метров, шириной в метр, с прикрепленными к стене «нарами».

Наказание, аналогичное ПКТ в «обычной» колонии, где заключенные в казармах и могут выходить на улицу. В колонии особого режима, где он и так в камере, можно наказать, разве что, размерами и полуподвальным помещением. Ну, и отсутствием звонков и прогулок.

Рада тому, что дождалась письма. Всего-то 1,5 месяца прошло.

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