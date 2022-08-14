За сутки из Беларуси в ЕС пытались попасть 103 нелегальных мигранта

За сутки из Беларуси в ЕС пытались попасть 103 нелегальных мигранта1
- 14.08.2022, 13:12
Нелегалы активизировались на литовском направлении.
Мигранты, следующие через Беларусь в ЕС, переориентировались на Литву. За последние сутки туда пытались незаконно пройти 88 человек, сообщает delfi.lt.
В Польшу хотели попасть еще 15 иностранцев, в том числе граждане Конго и Либерии. На польской стороне был задержан молдаванин, который должен был забрать у границы трех мигрантов из Сирии.
Всего погранслужбы соседей развернули на границе с Беларусью 103 человека.
Несмотря на то, что миграционный кризис поутих, литовские пограничники говорят о 4112 мигрантах, которых они не пустили в Литву в 2022 году. В прошлом году таких было 8106 человек.