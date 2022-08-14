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За сутки из Беларуси в ЕС пытались попасть 103 нелегальных мигранта

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  • 14.08.2022, 13:12
За сутки из Беларуси в ЕС пытались попасть 103 нелегальных мигранта
иллюстрационное фото

Нелегалы активизировались на литовском направлении.

Мигранты, следующие через Беларусь в ЕС, переориентировались на Литву. За последние сутки туда пытались незаконно пройти 88 человек, сообщает delfi.lt.

В Польшу хотели попасть еще 15 иностранцев, в том числе граждане Конго и Либерии. На польской стороне был задержан молдаванин, который должен был забрать у границы трех мигрантов из Сирии.

Всего погранслужбы соседей развернули на границе с Беларусью 103 человека.

Несмотря на то, что миграционный кризис поутих, литовские пограничники говорят о 4112 мигрантах, которых они не пустили в Литву в 2022 году. В прошлом году таких было 8106 человек.

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