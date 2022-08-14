Штамм «омикрон-ниндзя»: кому из белорусов нужно привиться уже в августе 2 14.08.2022, 14:12

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С сентября в стране ожидается новая вспышка коронавируса.

Лучшим способом защиты от тяжелых последствий всех штаммов коронавируса по-прежнему остается вакцина.

Об этом заявил завотделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов, сообщает tochka.by.

Он рассказал, что какой будет волна коронавируса в осенний период – прогнозировать сложно. Потому прививаться нужно уже сейчас, иммунитет вырабатывается в течение двух недель.

«Прививки нужно сделать именно летом, до наступления осени, это рекомендовано с учетом того, чтобы у ревакцинированного человека выработался иммунитет на вакцину, чтобы у вакцинированного человека успел выработаться иммунитет, и к сезону респираторных заболеваний человек подошел защищенным, с действующим иммунитетом», – отметил Игнатов.

Кому нужно прививаться в августе

По словам специалисты, получить необходимую инъекцию вакцины нужно всем людям, у которых нет для этого особых противопоказаний.

«Лица, которые не прошли курс вакцинации, я бы настоятельно рекомендовал в августе этот курс пройти. Люди, которые получили основной курс, или получили первую бустерную вакцину и с ее момента прошло 6 месяцев и более, я бы рекомендовал пройти бустерную вакцинацию», – уточнил завотделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Опасность новых штаммов

Говоря о новых штаммах, Кирилл Игнатов отметил, что вакцина по-прежнему остается самым надежным способом защититься от тяжелой формы заболевания.

«Вакцинация предотвращает развитие тяжелых последствий и неблагоприятного исхода заболевания. Вакцинированные в итоге гораздо легче переносят данное заболевание, даже если они заболели коронавирусом», – сказал медик.

Прививать детей или нет?

Кирилл Игнатов также затронул тему вакцинации детей с 5 лет. По словам врача, несмотря на то что дети переносят заболевание легче, они могут являться источниками инфекции для пожилых близких, а также для других лиц с хроническими заболеваниями. А потому и детям им нужно прививаться.

Что касается безопасности препарата для детей, то все вакцины высокотехнологичны. И препараты, имеющиеся в Беларуси, подтверждают свое качество и безопасность для населения, сказал врач.

«В случае отклонения от инструкции производителя данные препараты не допускаются в нашу страну. А учитывая то, что этим препаратом в нашей стране вакцинируют уже более полутора лет и он показывает свою эффективность и безопасность, то сомневаться нет причин», – заверил специалист.

Порядок вакцинации и новая волна

Ранее специалисты Министерства здравоохранения внесли изменения в порядок проведения вакцинации против COVID-19. Для детей первичная вакцинация проводится с 5 до 17 лет двумя дозами китайского препарата Sinopharm.

Для тех, кому уже есть 18 лет и старше, предусмотрены на выбор одна доза «Спутник Лайт», две дозы «Гам-Ковид-Вак» или Sinopharm. Если человек уже вакцинирован или недавно переболел, он может вколоть бустерную вакцину.

По подсчетам медиков, охват первичной вакцинацией в Беларуси уже превышает 70%. Именно этот показатель формирует коллективный иммунитет.

Новую вспышку коронавируса Минздрав ожидает в сентябре. Выявлены уже первые случаи заболевания новым штаммом – «омикроном-ниндзя».

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